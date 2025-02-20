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В Одессе почтили память героев Небесной сотни

20 февраля 2025 13:40
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Годовщина расстрелов на киевском майдане в Одессе - детали
Военные возлагают цветы. Фото: Одесская областная военная администрация
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Возле Одесской областной военной администрации почтили память героев Небесной Сотни. Военные и чиновники возложили цветы к памятному знаку погибшим и провели траурные мероприятия.

Об этом сообщает председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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Годовщина расстрелов

Именно 20 февраля 2014 года в центре столицы Украины погибло наибольшее количество человек — 48. Всего на Майдане Независимости во время мирных протестов в течение зимы 2013-2014 годов погибли 102 человека.

"Одесская область чтит память Героев Небесной Сотни — первых погибших за то, чтобы Украина не исчезла с карт мира, чтобы в разы больший по размеру северо-восточный сосед не поглотил наше государство и не уничтожил нашу государственность. " — пишет Олег Кипер.

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Памятник героям Небесной сотни. Фото: Одесская областная военная администрация

Напомним, недавно мы писали о том, сколько одесситы тратят в аптеках. А также об отключении ОПЗ от электропитания за броги.

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