Ціни в аптеках — скільки одесити витрачають на ліки

Жінки в аптеці. Фото: Іванов Олексій/УНІАН

З березня ліки подешевшають на 30% — відповідне рішення підписав президент Володимир Зеленський. Це стосується найбільш важливих препаратів. Також запровадять "правила Болар", що дозволить виробникам випускати аналоги ліків ще до завершення терміну дії патенту.

Журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися, скільки в середньому витрачають одесити на ліки вже сьогодні.

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Ціни на ліки

Одесити визнають, що ціни на ліки дуже високі. Проте сума витрат залежить від захворювання, віку та загального стану здоров'я. Катерина зауважила що якщо хворіє дитина, то чек на медикаменти зростає удвічі.

"Залежно від хвороби, плюс мінус тисяча — півтори. Але це виходить дорого, якщо чесно. У мене ще є дитина, то якщо на себе та дитину, тоді середній чек виходить приблизно три тисячі, це антибіотики, протизапальне, спреї. Взагалі, дорого, зараз в принципі піднялись ціни на ліки, і в цьому плані важко", — ділиться Катерина.

Одеситка Катерина про ціни на ліки. Фото: Новини.LIVE

Якщо ж відвідувати аптеку суто з мінімальних потреб, середній чек виходить в районі 300-500 грн. Пані Лада зазначила, що на таку суму виходить зазвичай активоване вугілля та ефірні олії.

"Середній чек на місяць гривень п'ятсот, мабуть, це до того ж, що я не хворію. Коли не хворієш, то все добре, а так я купляю ефірні олії, вугілля активоване", — каже Лада.

Одеситка Лада про середній чек в аптеці. Фото: Новини.LIVE

Зарплатні не вистачає

Пенсіонерка Тетяна зауважила, що середній чек все ж таки виходить різним. Але зазначила, що для пенсіонерів деякі ліки часто не по кишені.

"По-різному буває, у нас дуже важкі ліки. Як для пенсіонерів, ціни не відповідають пенсіям", — зазначила Тетяна.

Пенсіонерка Тетяна каже, що ціни не відповідають пенсіям. Фото: Новини.LIVE

Ціни дорогі не лише для пенсіонерів, а й для молоді. Ірина наголосила, що вартість ліків взагалі не відповідає зарплатні.

"Мінімум тисяча, ціни не відповідають зарплатні. Ліки набагато дорожчі, ніж зарплата", — каже Ірина.

Одеситка Ірина про дорогі ліки. Фото: Новини.LIVE

Валерія ж розповіла, що для неї середній чек виходить приблизно 300 грн. Але з такими цінами хотілося б більшої зарплати або зниження вартості ліків.

"Середній десь гривень триста. З такими цінами зарплату хотілося б більшу або ціни менші", — додає Валерія.

Одеситка Валерія про вартість ліків. Фото: Новини.LIVE

За словами одеситів, ціни на медикаменти зросли і в більшості випадків не відповідають рівню їхніх доходів. Проте є сподівання, що нові зміни зроблять ліки більш доступними та зменшать витрати. Чи справді це покращить ситуацію — покаже час.

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