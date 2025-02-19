Цены в аптеках — сколько одесситы тратят на лекарства

Женщины в аптеке. Фото: Иванов Алексей/УНІАН

С марта лекарства подешевеют на 30% — соответствующее решение подписал президент Владимир Зеленский. Это касается наиболее важных препаратов. Также введут "правила Болар", что позволит производителям выпускать аналоги лекарств еще до завершения срока действия патента.

Журналисты Новини.LIVE решили узнать, сколько в среднем тратят одесситы на лекарства уже сегодня.

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Цены на лекарства

Одесситы признают, что цены на лекарства очень высокие. Однако сумма расходов зависит от заболевания, возраста и общего состояния здоровья. Екатерина заметила, что если болеет ребенок, то чек на медикаменты возрастает вдвое.

"В зависимости от болезни, плюс минус тысяча-полторы. Но это получается дорого, если честно. У меня еще есть ребенок, то если на себя и ребенка, тогда средний чек получается примерно три тысячи, это антибиотики, противовоспалительное, спреи. Вообще, дорого, сейчас в принципе поднялись цены на лекарства, и в этом плане трудно",— делится Екатерина.

Одесситка Екатерина о цене на лекарства. Фото: Новини.LIVE

Если же посещать аптеку сугубо по минимальным потребностям, средний чек выходит в районе 300-500 грн. Лада отметила, что на такую сумму получается обычно активированный уголь и эфирные масла.

"Средний чек в месяц гривен пятьсот, и это к тому же, что я не болею. Когда не болеешь, то все хорошо, а так я покупаю эфирные масла, уголь активированный",— говорит Лада.

Одесситка Лада о среднем чеке в аптеке. Фото: Новини.LIVE

Зарплаты не хватает

Пенсионерка Татьяна отметила, что средний чек все же получается разным. Но отметила, что для пенсионеров некоторые лекарства часто не по карману.

"По-разному бывает, у нас очень тяжелые лекарства. Как для пенсионеров, цены не соответствуют пенсиям",— отметила Татьяна.

Пенсионерка Татьяна говорит, что цены не соответствуют пенсиям. Фото: Новини.LIVE

Цены высокие не только для пенсионеров, но и для молодежи. Ирина отметила, что стоимость лекарств вообще не соответствует зарплате.

"Минимум тысяча, цены не соответствуют зарплате. Лекарства намного дороже, чем зарплата",— говорит Ирина.

Одесситка Ирина о дорогих лекарствах. Фото: Новини.LIVE

Валерия же рассказала, что для нее средний чек получается примерно 300 грн. Но с такими ценами хотелось бы большей зарплаты или снижения стоимости лекарств.

"Средний где-то гривен триста. С такими ценами зарплату хотелось бы большую или цены меньше",— добавляет Валерия.

Одесситка Валерия о стоимости лекарств. Фото: Новини.LIVE

По словам одесситов, цены на медикаменты выросли и в большинстве случаев не соответствуют уровню их доходов. Однако есть надежда, что новые изменения сделают лекарства более доступными и уменьшат расходы. Действительно ли это улучшит ситуацию — покажет время.

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