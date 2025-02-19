Цены в аптеках — сколько одесситы тратят на лекарства

Работаем на аптеку — сколько одесситы тратят на лекарства
С марта лекарства подешевеют на 30% — соответствующее решение подписал президент Владимир Зеленский. Это касается наиболее важных препаратов. Также введут "правила Болар", что позволит производителям выпускать аналоги лекарств еще до завершения срока действия патента.
Журналисты Новини.LIVE решили узнать, сколько в среднем тратят одесситы на лекарства уже сегодня.
Цены на лекарства
Одесситы признают, что цены на лекарства очень высокие. Однако сумма расходов зависит от заболевания, возраста и общего состояния здоровья. Екатерина заметила, что если болеет ребенок, то чек на медикаменты возрастает вдвое.
"В зависимости от болезни, плюс минус тысяча-полторы. Но это получается дорого, если честно. У меня еще есть ребенок, то если на себя и ребенка, тогда средний чек получается примерно три тысячи, это антибиотики, противовоспалительное, спреи. Вообще, дорого, сейчас в принципе поднялись цены на лекарства, и в этом плане трудно",— делится Екатерина.
Если же посещать аптеку сугубо по минимальным потребностям, средний чек выходит в районе 300-500 грн. Лада отметила, что на такую сумму получается обычно активированный уголь и эфирные масла.
"Средний чек в месяц гривен пятьсот, и это к тому же, что я не болею. Когда не болеешь, то все хорошо, а так я покупаю эфирные масла, уголь активированный",— говорит Лада.
Зарплаты не хватает
Пенсионерка Татьяна отметила, что средний чек все же получается разным. Но отметила, что для пенсионеров некоторые лекарства часто не по карману.
"По-разному бывает, у нас очень тяжелые лекарства. Как для пенсионеров, цены не соответствуют пенсиям",— отметила Татьяна.
Цены высокие не только для пенсионеров, но и для молодежи. Ирина отметила, что стоимость лекарств вообще не соответствует зарплате.
"Минимум тысяча, цены не соответствуют зарплате. Лекарства намного дороже, чем зарплата",— говорит Ирина.
Валерия же рассказала, что для нее средний чек получается примерно 300 грн. Но с такими ценами хотелось бы большей зарплаты или снижения стоимости лекарств.
"Средний где-то гривен триста. С такими ценами зарплату хотелось бы большую или цены меньше",— добавляет Валерия.
По словам одесситов, цены на медикаменты выросли и в большинстве случаев не соответствуют уровню их доходов. Однако есть надежда, что новые изменения сделают лекарства более доступными и уменьшат расходы. Действительно ли это улучшит ситуацию — покажет время.
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