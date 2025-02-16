Погода в Одесі на завтра — сонячно, але холодно

Люди гуляють в місті. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 17 лютого, погода в Одесі залишається стабільною, але температура продовжує знижуватися. Мешканцям варто підготуватися до прохолодного ранку та легкого морозу вночі. Окрім цього, варто зазначити, що відчутна температура буде нижчою за фактичну через вітер.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі на 17 лютого

Вночі: температура — 0 °C, відчувається як -1 °C.

Вологість — 50%, вітер північно-східний 3 м/с, без опадів.

Вранці: температура — -3 °C, відчувається як -5 °C.

Вологість — 53%, вітер північно-східний 3 м/с, без опадів.

Вдень: температура — +1 °C, відчувається як 0 °C.

Вологість — 50%, вітер північно-східний 3 м/с, без опадів.

Увечері: температура — 0 °C, відчувається як -1 °C.

Вологість — 39%, вітер північно-східний 3 м/с, без опадів.

Атмосферний тиск протягом дня 762-764 мм рт. ст.

Астрономічний день поступово збільшується: схід сонця очікується о 06:56, захід — о 17:25, що дасть містянам 10 годин і 28 хвилин світлового дня.

Погода в Одесі на понеділок. Фото: скриншот

Погода в Одеській області на 17 лютого

Хмарно з проясненнями.

Вночі місцями невеликі опади, переважно у вигляді снігу.

Вночі та вранці місцями ожеледиця.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі -8...-3 °С, місцями до -11 °С, вдень — +2...-3 °С.

На автошляхах області видимість добра, вночі та вранці місцями ожеледиця.

Погода в Одеській області на понеділок. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні у понеділок прогнозують холодну погоду у межах -17...-2 °C. Ми також повідомляли, що така погода протримається щонайменше тиждень.