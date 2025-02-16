Погода в Одессе на завтра — солнечно, но холодно

Холод будет еще сильнее — погода в Одессе на завтра
Завтра, 17 февраля, погода в Одессе остается стабильной, но температура продолжает снижаться. Жителям стоит подготовиться к прохладному утру и легкому морозу ночью. Кроме этого, стоит отметить, что ощутимая температура будет ниже фактической из-за ветра.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 17 февраля
Ночью: температура: 0 °C, ощущается как -1 °C
Влажность: 50%, ветер северо-восточный 3 м/с, без осадков.
Утром: температура: -3 °C, ощущается как -5 °C
Влажность — 53%, ветер северо-восточный 3 м/с, без осадков.
Днем: температура — +1 °C, ощущается как 0 °C.
Влажность — 50%, ветер северо-восточный 3 м/с, без осадков.
Вечером температура: 0 °C, ощущается как -1 °C.
Влажность — 39%, ветер северо-восточный 3 м/с, без осадков.
Атмосферное давление: в течение дня 762-764 мм рт. ст.
Астрономический день постепенно увеличивается: восход солнца ожидается в 06:56, закат — в 17:25, что даст горожанам 10 часов и 28 минут светового дня.
Погода в Одесской области на 17 февраля
- Облачно с прояснениями.
- Ночью местами небольшие осадки, преимущественно в виде снега.
- Ночью и утром местами гололедица.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью -8...-3 °С, местами до -11 °С, днем — +2...-3 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая, ночью и утром местами гололедица.
Напомним, в Украине в понедельник прогнозируют холодную погоду в пределах -17...-2 °C. Мы также сообщали, что такая погода продержится как минимум неделю.
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