Погода в Одессе на завтра — солнечно, но холодно

Люди гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 17 февраля, погода в Одессе остается стабильной, но температура продолжает снижаться. Жителям стоит подготовиться к прохладному утру и легкому морозу ночью. Кроме этого, стоит отметить, что ощутимая температура будет ниже фактической из-за ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе на 17 февраля

Ночью: температура: 0 °C, ощущается как -1 °C

Влажность: 50%, ветер северо-восточный 3 м/с, без осадков.

Утром: температура: -3 °C, ощущается как -5 °C

Влажность — 53%, ветер северо-восточный 3 м/с, без осадков.

Днем: температура — +1 °C, ощущается как 0 °C.

Влажность — 50%, ветер северо-восточный 3 м/с, без осадков.

Вечером температура: 0 °C, ощущается как -1 °C.

Влажность — 39%, ветер северо-восточный 3 м/с, без осадков.

Атмосферное давление: в течение дня 762-764 мм рт. ст.

Астрономический день постепенно увеличивается: восход солнца ожидается в 06:56, закат — в 17:25, что даст горожанам 10 часов и 28 минут светового дня.

Погода в Одессе на понедельник. Фото: скриншот

Погода в Одесской области на 17 февраля

Облачно с прояснениями.

Ночью местами небольшие осадки, преимущественно в виде снега.

Ночью и утром местами гололедица.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью -8...-3 °С, местами до -11 °С, днем — +2...-3 °С.

На автодорогах области видимость хорошая, ночью и утром местами гололедица.

Погода в Одесской области на понедельник. Фото: скриншот

Напомним, в Украине в понедельник прогнозируют холодную погоду в пределах -17...-2 °C. Мы также сообщали, что такая погода продержится как минимум неделю.