Карантинні заходи в Одесі - подробиці

Пустий шкільний кабінет. Фото ілюстративне: Оболонська РДА

Одну школу та 144 класи в інших освітніх закладах Одеси закрили на карантин. Усе через різкий спалах захворюваності учнів на грип та гострі респіраторні інфекції.

Про це повідомила директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

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Проте наразі ситуацію в закладах освіти вдається тримати під контролем. Загальний карантин в будь-якій школі міста оголошують лише тоді, коли рівень захворюваності більше 20%. Якщо ж ні — адміністрація зачиняє лише ті класи, де рівень інфікованих перевищив епідпорог.

"Ні в якому разі НЕ ВІДПРАВЛЯЙТЕ ДО ШКОЛИ ЧИ САДОЧКА ДИТИНУ З ОЗНАКАМИ ГРВІ. Не наражайте на небезпеку і свою дитину, і інших дітей", — пише Олена Буйневич.

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