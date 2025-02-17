Карантинные мероприятия в Одессе - подробности

Пустой школьный кабинет. Фото иллюстративное: Оболонская РГА

Одну школу и 144 класса в других образовательных учреждениях Одессы закрыли на карантин. Все из-за резкой вспышки заболеваемости учащихся гриппом и острыми респираторными инфекциями.

Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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Однако пока ситуацию в учебных заведениях удается держать под контролем. Общий карантин в любой школе города объявляют только тогда, когда уровень заболеваемости более 20%. Если же нет — администрация закрывает только те классы, где уровень инфицированных вышел за предел эпидпорога.

"Ни в коем случае не отправляйте в школу или садик ребенка с признаками ОРВИ. Не подвергайте опасности и своего ребенка, и других детей",— пишет Елена Буйневич.

Напомним, недавно мы писали о вероятном происхождении COVID-19 по версии ЦРУ. А также о новом китайском вирусе.