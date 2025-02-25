Рада підтримала відставку миколаївської депутатки Кормишкіної

Ірина Кормишкіна. Фото: parlament.ua

Верховна Рада України підтримала припинення повноважень миколаївської депутатки від "Слуги народу" Ірини Кормишкіної. Жінка подала заяву щодо складання мандату ще 21 лютого.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Заяву Кормишкіної розглянув та затвердив регламентний комітет. Після чого за її відставку на засіданні проголосували 246 народних обранців. Таким чином в Раді залишається 400 депутатів, а в Коаліції — 231.

Чим відома Ірина Кормишкіна

Ірина Кормишкіна — колишній член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, голова підкомітету з питань тарифного регулювання. Нещодавно вона отримала підозру від НАБУ щодо незаконного збагачення. А саме — народна депутатка набула у власність активи на суму понад 20 млн грн. Також у декларації не зазначила дані про будинок і дві земельні ділянки.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про побиття чиновника одеської мерії. А також про нагородження ізмаїльських прикордонників.