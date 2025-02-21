Миколаївська нардепка склала повноваження - деталі

Ірина Кормишкіна у Верховній Раді. Фото ілюстративне: РБК-Україна

Миколаївська депутатка від Слуги народу Ірина Кормишкіна (Аллахвердієва) подала заяву про складання депутатських повноважень. Проте поки її не розгляне Регламентний комітет, жінка продовжує бути членом парламенту.

Про це повідомляє одеський нардеп Олексій Гончаренко.

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Заяву від народної депутатки має спочатку розглянути Регламентний комітет. Після цього Веховна Рада України проголосує за рішення щодо складання її повноважень.

Чим відома Ірина Кормишкіна

Ірина Кормишкіна — член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, голова підкомітету з питань тарифного регулювання. Нещодавно вона отримала підозру від НАБУ щодо незаконного збагачення. А саме — народна депутатка набула у власність активи на суму понад 20 млн грн. Також у декларації не зазначила дані про будинок і дві земельні ділянки.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про конфлікт в Одеській юракадемії. А також про розмову Єрмака з Майком Волцом.