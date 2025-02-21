Николаевский нардеп сложила полномочия - детали

Скандальная нардеп из Николаева подала в отставку — детали
Николаевский депутат от Слуги народа Ирина Кормышкина (Аллахвердиева) подала заявление о сложении депутатских полномочий. Однако пока его не рассмотрит Регламентный комитет, женщина продолжает быть членом парламента.
Об этом сообщает одесский нардеп Алексей Гончаренко.
Что будет дальше
Заявление от народного депутата должен сначала рассмотреть Регламентный комитет. После этого Верховная Рада Украины проголосует за решение о сложении ее полномочий.
Чем известна Ирина Кормышкина
Ирина Кормышкина — член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, председатель подкомитета по вопросам тарифного регулирования. Недавно она получила подозрение от НАБУ относительно незаконного обогащения. А именно — народный депутат приобрела в собственность активы на сумму более 20 миллионов гривен. Также в декларации не указала данные о доме и двух земельных участках.
Напомним, недавно мы писали о конфликте в Одесской юракадемии. А также о разговоре Ермака с Майком Волцом.
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