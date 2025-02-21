Николаевский нардеп сложила полномочия - детали

Ирина Кормышкина в Верховной Раде. Фото иллюстративное: РБК-Украина

Николаевский депутат от Слуги народа Ирина Кормышкина (Аллахвердиева) подала заявление о сложении депутатских полномочий. Однако пока его не рассмотрит Регламентный комитет, женщина продолжает быть членом парламента.

Об этом сообщает одесский нардеп Алексей Гончаренко.

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Заявление от народного депутата должен сначала рассмотреть Регламентный комитет. После этого Верховная Рада Украины проголосует за решение о сложении ее полномочий.

Чем известна Ирина Кормышкина

Ирина Кормышкина — член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, председатель подкомитета по вопросам тарифного регулирования. Недавно она получила подозрение от НАБУ относительно незаконного обогащения. А именно — народный депутат приобрела в собственность активы на сумму более 20 миллионов гривен. Также в декларации не указала данные о доме и двух земельных участках.

Напомним, недавно мы писали о конфликте в Одесской юракадемии. А также о разговоре Ермака с Майком Волцом.