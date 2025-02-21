Инцидент в Одесской юридической академии подробности

Одесская юридическая академия. Фото иллюстративное: Слово

Генеральный директор директората высшего образования Олег Шаров приехал в Одесскую юридическую академию. Однако студенты не хотели его пускать, из-за чего произошел конфликт.

Видео с инцидентом распространяется по соцсетям.

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Подробности инцидента

Олег Шаров посетил учреждение, чтобы донести педагогическому коллективу информацию об объединении Одесского национального университета им. И.И. Мечникова и Одесской юридической академии. Но студенты заведения устроили небольшую акцию протеста, пытаясь не пустить его в здание. Пикетирующие спрашивали чиновника о том, по каким критериям осуществлялась реорганизация ВУЗа и почему не проводили консультаций с трудовым коллективом. Впоследствии ему все же удалось зайти и пообщаться с преподавателями академии.

Причины конфликта

Недавно распоряжением Кабмина, в соответствии с рекомендацией МОН, Одесскую юридическую академию было решено объединить с университетом им. И.И. Мечникова. Коллектив ВУЗа раскритиковал распоряжение и объявил, что будет бороться за автономию.

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