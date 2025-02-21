Інцидент в Одеській юридичній академії подробиці

Юдеська юридична академія. Фото ілюстративне: Слово

Генеральний директор директорату вищої освіти Олег Шаров приїхав до Одеської юридичною академії. Проте студенти не хотіли його пускати, через що стався конфлікт.

Відео з інцидентом шириться соцмережами.

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Подробиці інциденту

Олег Шаров хотів донести педагогічному колективу інформацію щодо об'єднання Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова та Одеської юридичної академії. Але студенти закладу влаштували невеличку акцію протесту, намагаючись не пустити його в будівлю. Пікетуючі питали чиновника щодо того, за якими критеріями здійснювалася реорганізація ВНЗ, та чому не проводили консультацій із трудовим колективом. Згодом йому все ж вдалося зайти та поспілкуватися із викладачами академії.

Причини конфлікту

Нещодавно, розпорядженням Кабміну відповідно до рекомендації МОН Одеську юракадемію було вирішено об'єднати з університетом ім. І.І.Мечнікова. Колектив ВНЗ розкритикував розпорядження та оголосив, що боротиметься за автономію.

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