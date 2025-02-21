Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Врятували 2 собак — в Одесі горіла квартира arrow

Врятували 2 собак — в Одесі горіла квартира

21 лютого 2025 10:55
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Пожежа в Одесі — де саме тварини горіли
Врятований песик. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Вночі в Приморському районі спалахнула квартира житлового будинку. Люди не постраждали, проте серед полум’я опинилися домашні тварини мешканців — діяти довелось рятувальникам.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Одеській області.

Читайте також:

Загоряння сталося на площі 60 квадратних метрів на першому поверсі триповерхового будинку по Французькому бульвару. Складність гасіння полягала у сильному задимленні квартири. Співробітникам ДСНС вдалося врятувати двох собак, проте ще один пес та один кіт — зигинули. Ймовірна причина пожежі — коротке замкнення електромережі.

Двох песиків врятували — в Одесі спасали тварин з пожежі - фото 1

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нутрій, які поселилися на Одещині. А також про Харківський зоопарк.

Одеса смерть тварини пожежа Новини Одеси
Реклама
Реклама
Реклама