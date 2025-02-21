Пожежа в Одесі — де саме тварини горіли

Врятований песик. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Вночі в Приморському районі спалахнула квартира житлового будинку. Люди не постраждали, проте серед полум’я опинилися домашні тварини мешканців — діяти довелось рятувальникам.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Одеській області.

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Загоряння сталося на площі 60 квадратних метрів на першому поверсі триповерхового будинку по Французькому бульвару. Складність гасіння полягала у сильному задимленні квартири. Співробітникам ДСНС вдалося врятувати двох собак, проте ще один пес та один кіт — зигинули. Ймовірна причина пожежі — коротке замкнення електромережі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нутрій, які поселилися на Одещині. А також про Харківський зоопарк.