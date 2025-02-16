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На Одесчине в национальном парке поселились необычные нутрии

16 февраля 2025 15:58
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Нижнеднестровском НПП зафиксировали инвазионных нутрий
Вид нутрии, который поселился в Одесской области. Фото иллюстративное: freepik
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На территории Нижнеднестровского национального природного парка сформировалась устойчивая группировка нутрий — инвазивного вида, который не характерен для украинской фауны. Посетители уже несколько лет наблюдают этих животных в устьях Днестра и Турунчука.

Об этом сообщили в Нижнеднестровском национальном природном парке.

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Ученые Нижнеднестровского НПП зафиксировали широкое распространение нутрий в пределах парка. Обработав данные наблюдений и опросив местных жителей, они установили, что группировка этого инвазивного вида уже насчитывает не менее 100 особей. Это свидетельствует о его адаптации и возможном влиянии на местную экосистему.

На Одещині у національному парку оселились інвазивний вид нутрій - фото 1
Сообщение ученых. Фото: скриншот

Откуда нутрии

Нутрия происходит из Южной Америки и обычно содержится в Украине как домашнее животное. Взрослые особи достигают 50-85 см в длину и весят 6-8 кг. В естественную среду они попадают через побеги из частных хозяйств или через намеренный выпуск.

Специалисты парка начали исследование влияния нутрий на местную фауну, особенно на водолюбивых млекопитающих. В то же время они обращаются к посетителям с просьбой сообщать о новых случаях встреч с этими животными и, по возможности, присылать фотоподтверждения научному отделу по телефону: 096 779 12 85.

Напомним, правительство вводит новую инициативу, согласно которой украинцы могут получить денежное вознаграждение за обнаружение мертвых диких кабанов, что могут быть носителями вируса. Также мы сообщали, как волонтеры вывозят котов из зоны боевых действий и городов, которые постоянно под обстрелами врага.

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