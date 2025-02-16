У Нижньодністровському НПП зафіксували інвазійних нутрій

Вид нутрії, який оселився на Одещині. Фото ілюстративне: freepik

На території Нижньодністровського національного природного парку сформувалося стійке угрупування нутрій — інвазійного виду, який не є характерним для української фауни. Відвідувачі вже кілька років спостерігають цих тварин у гирлах Дністра та Турунчука.

Про це повідомили у Нижньодністровському національному природному парку.

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Науковці Нижньодністровського НПП зафіксували значне поширення нутрій у межах парку. Опрацювавши дані спостережень та опитавши місцевих жителів, вони встановили, що угрупування цього інвазійного виду вже налічує щонайменше 100 особин. Це свідчить про його адаптацію та можливий вплив на місцеву екосистему.

Допис науковців. Фото: скриншот

Звідки нутрії

Нутрія походить із Південної Америки та зазвичай утримується в Україні як домашня тварина. Дорослі особини досягають 50-85 см у довжину та важать 6-8 кг. В природне середовище вони потрапляють через втечі з приватних господарств або через навмисний випуск.

Фахівці парку розпочали дослідження впливу нутрій на місцеву фауну, особливо на водолюбних ссавців. Водночас вони звертаються до відвідувачів із проханням повідомляти про нові випадки зустрічей з цими тваринами та, за можливості, надсилати фотопідтвердження науковому відділу за телефоном: 096 779 12 85.

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