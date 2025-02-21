Пожар в Одессе — где именно животные горели

Спасенный песик. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

Ночью в Приморском районе вспыхнула квартира жилого дома. Люди не пострадали, однако среди пламени оказались домашние животные жильцов — действовать пришлось спасателям.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области.

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Возгорание произошло на площади 60 квадратных метров на первом этаже трехэтажного дома по Французскому бульвару. Сложность тушения заключалась в сильном задымлении квартиры. Сотрудникам ГСЧС удалось спасти двух собак, однако еще один пес и один кот — погибли. Вероятная причина пожара — короткое замыкание электросети.

Напомним, недавно мы писали о нутриях, которые поселились в Одесской области. А также о Харьковском зоопарке.