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Спасли 2 собак — в Одессе горела квартира

21 февраля 2025 10:55
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Пожар в Одессе — где именно животные горели
Спасенный песик. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Ночью в Приморском районе вспыхнула квартира жилого дома. Люди не пострадали, однако среди пламени оказались домашние животные жильцов — действовать пришлось спасателям.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области.

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Возгорание произошло на площади 60 квадратных метров на первом этаже трехэтажного дома по Французскому бульвару. Сложность тушения заключалась в сильном задымлении квартиры. Сотрудникам ГСЧС удалось спасти двух собак, однако еще один пес и один кот — погибли. Вероятная причина пожара — короткое замыкание электросети.

Двух собак спасли — в Одессе спасали животных из пожара - фото 1

Напомним, недавно мы писали о нутриях, которые поселились в Одесской области. А также о Харьковском зоопарке.

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