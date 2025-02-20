Спортсменів з Ігор Нескорених зустріли в Одесі

Спортсменів зустрічають на вокзалі. Фото: Суспільне

На Одеському залізничному вокзалі зустріли двох учасників змагань Ігор нескорених 2025 — Олексія Васильєва, який представляв наш регіон, та Арсена Рябошапка, який живе в нашому місті та був у складі команди з Кіровоградщини. Спортсменів зустріли з прапорами та вигуками "Вітаємо вдома!"

Про це повідомляють журналісти Суспільного.

Читайте також:

Спортсмени з Одещини

Обидва спортсмени — ветерани війни, які отримали поранення під час бойвих дій. Олексій Васильєв проходив службу у 122-й бригаді ЗСУ, але отримав бойову травму та надважку контузію в ході ведення бойових дій під Бахмутом. Незважаючи на це, чоловік взяв участь у веслуванні на тренажерах, бігових лижах та керлінгу на колісних кріслах. Арсен Рябошапка отримав поранення у березні 2023 року в районі населеного пункту Дубово-Василівка Донецької області внаслідок штурму противника. Займається баскетболом на кріслах колісних, регбі на них же та волейболу сидячи.

Спортсмен Олексій Васильєв. Фото: Суспільне

Спортсмен Олексій Рябошапка. Фото: Суспільне

Результат України на Іграх нескорених

Ігри нескорених-2025 вперше проходили за "гібридним" форматом: учасники змагалися не лише у літніх, але й зимових видах спорту. Загалом змагання налічували 11 ігор: веслування на тренажерах, плавання, волейбол сидячи, баскетбол і регбі на кріслах колісних. Крім того, додали й зимові види — гірськолижний спорт, сноубординг, біатлон, лижні перегони, скелетон і керлінг. Україна закінчила змагання з показником у 30 медалей: 12 золотих, 11 срібних та 7 бронзових. "Синьо-жовті" піднялися на подіум у семи видах спорту. Найбільшу кількість медалей українці вибороли у плаванні (8), з п'ятьма нагородами завершили й лижні перегони та біатлон. Це другий найкращий показник в історії України.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що боксери казали про Усика. А також про вирок ексголові футболу Іспанії за поцілунок спортсменки.