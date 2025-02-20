Спортсменов с Игр Непокоренных встретили в Одессе

Спортсменов встречают на вокзале. Фото: Суспільне

На Одесском железнодорожном вокзале встретили двух участников соревнований Игр непокоренных 2025 — Алексея Васильева, который представлял наш регион, и Арсена Рябошапка, который живет в нашем городе и был в составе команды с Кировоградщины. Спортсменов встретили с флагами и криками "Поздравляем дома!"

Об этом сообщают журналисты Суспильного.

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Оба спортсмена — ветераны войны, которые получили ранения во время боевых действий. Алексей Васильев проходил службу в 122-й бригаде ВСУ, но получил боевую травму и сверхтяжелую контузию в ходе ведения боевых действий под Бахмутом. Несмотря на это, мужчина принял участие в гребле на тренажерах, беговых лыжах и керлинге на колесных креслах. Арсен Рябошапка получил ранение в марте 2023 года в районе населенного пункта Дубово-Васильевка, Донецкой области в результате штурма противника. Занимается баскетболом на креслах колесных, регби на них же и волейболом сидя.

Спортсмен Алексей Васильев. Фото: Суспільне

Спортсмен Алексей Рябошапка. Фото: Суспільне

Результат Украины на Играх непокоренных

Игры Непокоренных-2025 впервые проходили по "гибридному" формату: участники соревновались не только в летних, но и зимних видах спорта. В целом соревнования насчитывали 11 игр: гребля на тренажерах, плавание, волейбол сидя, баскетбол и регби на креслах колесных. Кроме того, добавили и зимние виды — горнолыжный спорт, сноубординг, биатлон, лыжные гонки, скелетон и керлинг. Украина закончила соревнования с показателем в 30 медалей: 12 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых. "Сине-желтые" поднялись на подиум в семи видах спорта. Наибольшее количество медалей украинцы завоевали в плавании (8), с пятью наградами завершили и лыжные гонки и биатлон. Это второй лучший показатель в истории Украины.

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