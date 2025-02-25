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Паровую турбину Одесской ТЭЦ отремонтируют за 4 миллиона

25 февраля 2025 18:10
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Ремонт турбины одесской ТЭЦ — детали
Одесская ТЭЦ. Фото: Южный курьер
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Одесская ТЭЦ выбрала подрядчика для ремонта паровой турбины № 3. Завершить все восстановительные работы планируют до 6 мая 2025 года.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Кто будет ремонтировать

Закупку провели сегодня в формате открытых торгов с особенностями. Единственным участником было общество с ограниченной ответственностью "Харьковэнергоремонт—холдинг", которое и стало победителем. Компания рассчитывает получить за это 4 миллиона 424,5 тысячи гривен.

О подрядчике

По данным сервиса YouControl, предприятие "Харьковэнергоремонт-холдинг" было зарегистрировано в Харькове в 2012-м, а его владельцы — Александр Бендус и Людмила Кузяра. Эта женщина известна тем, что в свое время правоохранительные органы объявляли ей о подозрении относительно незаконных поставок угля в самопровозглашенные ЛДНР.

Напомним, недавно мы писали об отставке нардепа из Николаева. А также о ремонте проблемной дороги в Одесской области.

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