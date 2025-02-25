Ремонт турбины одесской ТЭЦ — детали

Паровую турбину Одесской ТЭЦ отремонтируют за 4 миллиона
Одесская ТЭЦ выбрала подрядчика для ремонта паровой турбины № 3. Завершить все восстановительные работы планируют до 6 мая 2025 года.
Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.
Кто будет ремонтировать
Закупку провели сегодня в формате открытых торгов с особенностями. Единственным участником было общество с ограниченной ответственностью "Харьковэнергоремонт—холдинг", которое и стало победителем. Компания рассчитывает получить за это 4 миллиона 424,5 тысячи гривен.
О подрядчике
По данным сервиса YouControl, предприятие "Харьковэнергоремонт-холдинг" было зарегистрировано в Харькове в 2012-м, а его владельцы — Александр Бендус и Людмила Кузяра. Эта женщина известна тем, что в свое время правоохранительные органы объявляли ей о подозрении относительно незаконных поставок угля в самопровозглашенные ЛДНР.
Напомним, недавно мы писали об отставке нардепа из Николаева. А также о ремонте проблемной дороги в Одесской области.
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