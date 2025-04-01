Оплата комуналки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Багато одеситів побоюються підвищення вартості оплати комунальних послуг у квітні. Зокрема, на воду, світло, газ та утримання будинку.

Журналісти Новини.LIVE з'ясовували, скільки одесити платитимуть за комунальні послуги у квітні.

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Тариф на електроенергію у квітні

За електроенергію у квітні 2025-го одесити без змін сплачуватимуть 4,32 грн за кВт-годину. Зауважимо, що для користувачів двозонних лічильників вартість світла у нічний час доби буде нижчою. Таким чином, із 23:00 до 07:00 ціна становитиме 2,16 грн за кВт-годину.

Вартість газу в Одесі

У квітні тарифи на газ для одеситів залишаються на рівні 7,96 грн за кубометр, відповідно до чинного мораторію. Вартість доставки блакитного палива оператором ПАТ "Одесагаз" встановлена на рівні 1,308 грн за кубометр. Змінювати її не планують.

Вартість газу для бізнесу

Вартість газу для підприємств Одеси у квітні 2025 року також не зміниться. Згідно з рішенням ТОВ ГК "Нафтогаз України", вона залишиться на рівні 20,2500 грн. за 1 м³, з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ).

Вартість води для бізнесу

Ціна на водопостачання і водовідведення для бізнесу у квітні залишиться на тому ж рівні, що й у березні:

На централізоване водопостачання:

споживачам, які є суб`єктами господарювання (ліцензіатами) у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 10,93 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);

іншим споживачам, окрім населення — 25,80 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).

На централізоване водовідведення:

споживачам, які є суб’єктами господарювання (ліцензіатами) у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 7,74 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);

іншим споживачам, окрім населення — 20,40 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).

Вартість води для населення

Вартість води для населення у квітні також не зміниться та буде застосовуватися на тому ж рівні:

на централізоване водопостачання — 14,93 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);

на централізоване водовідведення — 14,37 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).

Утримання будинків та прибудинкових територій

У житлових комунальних сервісах, які обслуговують більшість одеських багатоквартирних будинків, у тому числі ОСББ, тариф становить від 3 до 5 гривень за квадратний метр площі квартири. Проте у приватних керуючих компаній розцінки стартують одразу від 5 гривень.

Вартість проїзду в громадському транспорті в Одесі

Громадський транспорт

Трамвай і тролейбус — 15 грн.

Маршрутки — 20 грн у місті, 40 грн до 6-го км Овідіопольської дороги.

Поїздка з Одеси до Південного коштуватиме 70 грн. Це стосується маршрутів №67 і №68.

Проїзні квитки

Учні: 120 грн (один вид транспорту), 160 грн (обидва).

Студенти: 240 грн (один), 340 грн (обидва).

Населення: 420 грн (один), 567 грн (обидва).

Службові поїздки: 630 грн (один), 756 грн (обидва).

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