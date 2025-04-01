Оплата коммуналки. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Многие одесситы опасаются повышения стоимости оплаты коммунальных услуг в апреле. В частности, на воду, свет, газ, и содержание дома.

Журналисты Новини.LIVE выясняли сколько одесситы будут платить за коммунальные услуги в апреле.

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Тариф на электроэнергию в апреле

За электроэнергию в апреле 2025-го одесситы без изменений будут платить 4,32 гривен за киловатт-час. Заметим, что для пользователей двухзонных счетчиков стоимость света в ночное время суток будет ниже. Таким образом, с 23:00 до 07:00 цена составит 2,16 гривен за кВт-час.

Стоимость газа в Одессе

В апреле тарифы на газ для одесситов остаются на уровне 7,96 грн за кубометр, в соответствии с действующим мораторием. Стоимость доставки голубого топлива оператором ПАО "Одессагаз" установлена на уровне 1,308 грн за кубометр. Изменять ее не планируют.

Стоимость газа для бизнеса

Стоимость газа для предприятий Одессы в апреле 2025 года также не изменится. Согласно решению ООО ГК "Нафтогаз Украины", она останется на уровне 20,2500 грн. за 1 м³, с учетом налога на добавленную стоимость (НДС).

Стоимость воды для бизнеса

Цена на водоснабжение и водоотведение для бизнеса в апреле останется на том же уровне, что и в марте:

На централизованное водоснабжение:

потребителям, которые являются субъектами хозяйствования (лицензиатами) в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, — 10,93 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);

другим потребителям, кроме населения — 25,80 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).

На централизованное водоотведение:

потребителям, которые являются субъектами хозяйствования (лицензиатами) в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, — 7,74 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);

другим потребителям, кроме населения — 20,40 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).

Стоимость воды для населения

Стоимость воды для населения в апреле также не изменится и будет применяться на том же уровне:

на централизованное водоснабжение — 14,93 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);

на централизованное водоотведение — 14,37 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).

Содержание домов и придомовых территорий

В жилищных коммунальных сервисах, которые обслуживают большинство одесских многоквартирных домов, в том числе ОСМД, тариф составляет от 3 до 5 гривен за квадратный метр площади квартиры. Однако у частных управляющих компаний расценки стартуют сразу от 5 гривен.

Стоимость проезда в общественном транспорте в Одессе

Общественный транспорт Трамвай и троллейбус — 15 грн. Маршрутки — 20 грн в городе, 40 грн до 6-го км Овидиопольской дороги. Поездка из Одессы в Южный будет стоить 70 грн. Это касается маршрутов №67 и 68. Проездные билеты Учащиеся: 120 грн (один вид транспорта), 160 грн (оба). Студенты: 240 грн (один), 340 грн (оба). Население: 420 грн (один), 567 грн (оба). Служебные поездки: 630 грн (один), 756 грн (оба).

Напомним, недавно мы писали о новых тарифах от Киевстара. А также о том, что в Украине улучшится мобильная связь.