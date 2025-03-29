Київстар, Vodafone і lifecell — скільки платитимуть одесити у квітні 2025

Чоловік розмовляє телефоном. Фото: Новини.LIVE

У квітні 2025 року одеситам, які є абонентами мобільних операторів Київстар, Vodafone та lifecell — доведеться платити більше за деякі тарифи. Компанії планують підвищення цін, але й пропонують акції зі знижками для нових та бізнес-клієнтів.

Що зміниться для абонентів дізнавалися Новини.LIVE.

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Ціни на мобільний зв'язок Київстар

Київстар пропонує знижки для нових абонентів, якщо вони придбають смартфон з 4G. Тариф "LOVE UA Світло" можна отримати за 240 грн замість 300 грн, а "LOVE UA Сила" — за 175 грн замість 350 грн. Акція діє шість місяців. Бізнес-клієнти отримають знижки на тарифи "Бізнес UA".

Ціни на мобільний зв'язок Vodafone

Vodafone підвищує ціни на тарифні плани для бізнес-клієнтів на 45-80 грн, але збільшується й кількість хвилин і гігабайтів у пакетах. Наприклад, тариф Business Pro коштуватиме 270 грн замість 225 грн, а Business Unlim — 360 грн замість 300 грн.

Ціни на мобільний зв'язок Lifecell

Lifecell піднімає ціни на тарифні плани "Смарт Сім’я" на 75-100 грн. Наприклад, Смарт Сім’я S тепер коштуватиме 450 грн замість 375 грн. Але є можливість зекономити 10-15% при оплаті за 6 або 12 місяців наперед.

Також для користувачів lifecell, які перенесуть номер до цієї мережі, залишаться незмінними тарифи "Вільний Лайф" і "Потужний" до кінця 2025 року.

Нагадаємо, ми повідомляли, як зміниться вартість вивезення сміття для одеситів у квітні. Також писали про вартість водопостачання у квітні, а також про тариф на газ.