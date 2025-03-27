Вартість води для одеситів у квітні

Водяний лічильник. Фото ілюстративне: blitz.if

Мешканців міста хвилює питання того, на якому рівні буде тариф на воду у квітні 2025-го. Проте змінювати вартість постачання для одеситів, попри чутки, поки не збираються.

Журналісти Новини.LIVE дізнавалися, скільки одесити платитимуть за воду у квітні 2025-го.

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Вартість води для бізнесу

Ціна на водопостачання і водовідведення для бізнесу у квітні залишиться на тому ж рівні, що й у березні:

На централізоване водопостачання:

споживачам, які є суб`єктами господарювання (ліцензіатами) у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 10,93 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);

іншим споживачам, окрім населення — 25,80 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).

На централізоване водовідведення:

споживачам, які є суб’єктами господарювання (ліцензіатами) у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 7,74 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);

іншим споживачам, окрім населення — 20,40 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).

Вартість води для населення

Вартість води для населення у квітні також не зміниться та буде застосовуватися на тому ж рівні:

на централізоване водопостачання — 14,93 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);

на централізоване водовідведення — 14,37 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).

Хто регулює ціни

Ціни на воду встановлює Національна комісія, що регулює сферу енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Однак в окремих населених пунктах це питання вирішується і на місцевому рівні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість газу у квітні. А також про те, скільки доведеться платити за світло.