Вартість води для одеситів у квітні

Вартість водопостачання у квітні — скільки платитимуть одесити
Мешканців міста хвилює питання того, на якому рівні буде тариф на воду у квітні 2025-го. Проте змінювати вартість постачання для одеситів, попри чутки, поки не збираються.
Журналісти Новини.LIVE дізнавалися, скільки одесити платитимуть за воду у квітні 2025-го.
Вартість води для бізнесу
Ціна на водопостачання і водовідведення для бізнесу у квітні залишиться на тому ж рівні, що й у березні:
На централізоване водопостачання:
- споживачам, які є суб`єктами господарювання (ліцензіатами) у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 10,93 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);
- іншим споживачам, окрім населення — 25,80 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).
На централізоване водовідведення:
- споживачам, які є суб’єктами господарювання (ліцензіатами) у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 7,74 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);
- іншим споживачам, окрім населення — 20,40 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).
Вартість води для населення
Вартість води для населення у квітні також не зміниться та буде застосовуватися на тому ж рівні:
- на централізоване водопостачання — 14,93 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);
- на централізоване водовідведення — 14,37 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).
Хто регулює ціни
Ціни на воду встановлює Національна комісія, що регулює сферу енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Однак в окремих населених пунктах це питання вирішується і на місцевому рівні.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість газу у квітні. А також про те, скільки доведеться платити за світло.
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