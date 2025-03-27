Стоимость воды для одесситов в апреле для одесситов

Стоимость водоснабжения в апреле — сколько будут платить одесситы
Оплата коммунальных платежей в трудное время войны — вопрос, который бесспорно волнует жителей города. Однако менять стоимость водоснабжения для одесситов, несмотря на слухи, в апреле 2025-го не собираются.
Журналисты Новини.LIVE узнавали, сколько одесситы будут платить за воду в апреле 2025-го.
Стоимость воды для бизнеса
Цена на водоснабжение и водоотведение для бизнеса в апреле останется на том же уровне, что и в марте:
На централизованное водоснабжение:
- потребителям, которые являются субъектами хозяйствования (лицензиатами) в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, — 10,93 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);
- другим потребителям, кроме населения — 25,80 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).
На централизованное водоотведение:
- потребителям, которые являются субъектами хозяйствования (лицензиатами) в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, — 7,74 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);
- другим потребителям, кроме населения — 20,40 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).
Стоимость воды для населения
Стоимость воды для населения в апреле также не изменится и будет применяться на том же уровне:
- на централизованное водоснабжение — 14,93 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);
- на централизованный водоотвод — 14,37 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).
Кто регулирует цены
Цены на воду устанавливает Национальная комиссия, регулирующая сферу энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Однако в отдельных населенных пунктах этот вопрос решается и на местном уровне.
Напомним, недавно мы писали о стоимости газа в апреле. А также о том, сколько придется платить за свет.
Читайте Новини.LIVE!