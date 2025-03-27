Стоимость воды для одесситов в апреле для одесситов

Водяной счетчик для воды. Фото иллюстративное: blitz.if

Оплата коммунальных платежей в трудное время войны — вопрос, который бесспорно волнует жителей города. Однако менять стоимость водоснабжения для одесситов, несмотря на слухи, в апреле 2025-го не собираются.

Журналисты Новини.LIVE узнавали, сколько одесситы будут платить за воду в апреле 2025-го.

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Стоимость воды для бизнеса

Цена на водоснабжение и водоотведение для бизнеса в апреле останется на том же уровне, что и в марте:

На централизованное водоснабжение:

потребителям, которые являются субъектами хозяйствования (лицензиатами) в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, — 10,93 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);

другим потребителям, кроме населения — 25,80 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).

На централизованное водоотведение:

потребителям, которые являются субъектами хозяйствования (лицензиатами) в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, — 7,74 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);

другим потребителям, кроме населения — 20,40 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).

Стоимость воды для населения

Стоимость воды для населения в апреле также не изменится и будет применяться на том же уровне:

на централизованное водоснабжение — 14,93 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);

на централизованный водоотвод — 14,37 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).

Кто регулирует цены

Цены на воду устанавливает Национальная комиссия, регулирующая сферу энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Однако в отдельных населенных пунктах этот вопрос решается и на местном уровне.

Напомним, недавно мы писали о стоимости газа в апреле. А также о том, сколько придется платить за свет.