Румыны будут сбивать российские дроны — детали

Российские дроны в небе. Фото иллюстративное: Новинарня

В Румынии Сенат одобрил законы, которые позволяют сбивать дроны на территории страны. Документы были одобрены 78 голосами "за", 11 "против" и еще двое воздержались.

Об этом сообщает издание digi24.

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Румынский сенат принял два законодательных акта, которые позволят сбивать дроны других стран в своем воздушном пространстве. Их инициировало Министерство национальной обороны Румынии. В течение 60 дней после вступления в силу закона вооруженные силы страны должны утвердить совместные приказы по сотрудничеству в сбивании БпЛа.

"Первый закон регулирует сбивание несанкционированных дронов, нарушающих воздушное пространство Румынии. Второй закон позволяет более эффективное сотрудничество румынской армии с партнерами по НАТО на национальной территории, в военных миссиях и операциях в мирное время", — написал временно исполняющий обязанности главы Сената Мирча Абрудян.

Напомним, недавно мы писали о том, как российские БпЛа упали на территории Румынии и Молдовы. А также об американском разведчике в воздушном пространстве этой страны.