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Американский разведчик у берегов Одесчины — где именно

21 февраля 2025 12:20
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Американский разведчик у берегов Одесской области
CL-650 ARTEMIS. Фото иллюстративное: defence
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В небе над Румынией начал разведку американский самолет "Артемис". Он осуществляет мониторинг ситуации вблизи южных границ Одесской области, отслеживая действия российских сил в Черном море.

Об этом Новости.LIVE узнали из портала Flightradar.

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Где именно самолет

По данным портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 Artemis взлетел с аэродрома "Михаил Когелничану" и ведет разведку вдоль границ Молдовы и нашего государства над территорией Румынии. При этом точные пункты посадки и вылета не отображаются. В течение непродолжительного полета борт мог нарушить воздушное пространство Украины и пролететь над Закарпатской областью.

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Bombardier Challenger 650 Artemis на радаре. Фото: скриншот

Что известно о самолете

Этот самолет специализируется на радиоэлектронной разведке и оснащен современной аппаратурой для сканирования и перехвата сигналов. Армия США применяет его с 2020 года, также сейчас он на вооружении и некоторых стран НАТО. Эти борта иногда фиксируются на картах полета, когда проводят наблюдения вдоль границ Украины, определяя местонахождение военных объектов РФ.

Напомним, недавно мы писали о том, как Ryanair оштрафовал пассажирку за бутылку воды на борту самолета. А также про опрокидывание самолета в Канаде.

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