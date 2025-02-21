Американський розвідник біля берегів Одещини

CL-650 ARTEMIS. Фото ілюстративне: defence

У небі над Румунією розпочав розвідку американський літак "Артеміс". Він здійснюює моніторинг ситуації поблизу південних кордонів Одещини, відстежуючи дії російських сил у Чорному морі.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

Читайте також:

Де саме літак

За даними порталу відстеження авіаперельотів Flightradar, американський літак радіоелектронної розвідки Bombardier Challenger 650 Artemis злетів з аеродрому "Михайло Когелнічану" та веде розвідку вздовж кордонів Молдови та нашої держави над територією Румунії. При цьому точні пункти посадки та вильоту не відображаються. Протягом нетривалого польоту борт міг порушити повітряний простір України та пролетіти над Закарпатською областю.

Bombardier Challenger 650 Artemis на радарі. Фото: скриншот

Що відомо про літак

Цей літак спеціалізується на радіоелектронній розвідці та оснащений сучасною апаратурою для сканування та перехоплення сигналів. Армія США застосовує його з 2020 року, також зараз він на озброєнні і деяких країн НАТО. Ці борти іноді фіксуються на картах польоту, коли проводять спостереження вздовж кордонів України, визначаючи місцезнаходження військових об'єктів РФ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як Ryanair оштрафував пасажирку за пляшку води на борту літака. А також про перекидання літака в Канаді.