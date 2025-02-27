Румунці збиватимуть російські дрони - деталі

Російські дрони в небі. Фото ілюстративне: Новинарня

У Румунії Сенат схвалив закони, які дозволяють збивати дрони на території країни. Документи були схвалені 78 голосами "за", 11 — "проти" і ще двоє утрималися.

Про це повідомляє видання digi24.

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Румунський сенат прийняв два законодавчі акти, які дозволять збивати дрони інших країн у своєму повітряному просторі. Їх ініціювало Міністерство національної оборони Румунії. Протягом 60 днів з набрання чинності закону, збройні сили країни повинні затвердити спільні накази щодо співпрацці у збитті БпЛа.

"Перший закон регулює збивання несанкціонованих дронів, що порушують повітряний простір Румунії. Другий закон дозволяє більш ефективну співпрацю румунської армії з партнерами по НАТО на національній території, у військових місіях і операціях у мирний час", — написав тимчасово виконуючий обов’язки глави Сенату Мірча Абрудян.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як російські БпЛа впали на території Румунії та Молдови. А також про американський розвідник у повітряному просторі цієї країни.