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Тариф на світло у квітні — скільки доведеться платити одеситам

24 березня 2025 19:25
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Тариф на світло у квітні 2025-го для одеситів
Гроші та платіжка. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

У квітні 2025 року тариф на електроенергію для побутових споживачів Одеси збільшувати не планують. Крім того, деякі користувачі навіть зможуть отримувати світло за трохи зниженою ціною.

Новини.LIVE розповідають про те, скільки одесити платитимуть за електроенергію у квітні.

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Тариф на електроенергію у квітні

За електроенергію у квітні 2025-го одесити без змін сплачуватимуть 4,32 гривень за кіловат-годину. Зауважимо, що для користувачів двозонних лічильників вартість світла у нічний час доби буде нижчою. Таким чином, із 23:00 до 07:00 ціна становитиме 2,16 гривень за кВт-годину.

Для кого буде дешеве

Нагадаємо, ще у січні поточного року Кабмін пом’якшив тариф для українців, які використовують електроопалення. Такі споживачі сплачують повний лише за ті обсяги енергії, які перевищують ліміт у 2 тисячі на кВт-год. За решту спожитого світла ці абоненти платитимуть 2,64 гривень

Нагадаємо, нещодавно ми писали про виплати податків на елітні авто. А також про вартість води у поточному місяці.

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