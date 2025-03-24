Тариф на свет в апреле 2025-го для одесситов

Деньги и платежка и платежка. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В апреле 2025 года тариф на электроэнергию для бытовых потребителей Одессы увеличивать не планируют. Кроме того, некоторые пользователи даже смогут получать свет по немного сниженной цене.

Новини.LIVE рассказывают о том, сколько одесситы будут платить за электроэнергию в апреле.

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Тариф на электроэнергию в апреле

За электроэнергию в апреле 2025-го одесситы без изменений будут платить 4,32 гривен за киловатт-час. Заметим, что для пользователей двухзонных счетчиков стоимость света в ночное время суток будет ниже. Таким образом, с 23:00 до 07:00 цена составит 2,16 гривен за кВт-час.

Для кого будет дешевое

Напомним, еще в январе текущего года Кабмин смягчил тариф для украинцев, которые используют электроотопление. Такие потребители платят полный только за те объемы энергии, которые превышают лимит в 2 тысячи на кВт-ч. За остальной потребленный свет эти абоненты будут платить 2,64 гривен

Напомним, недавно мы писали о выплатах налогов на элитные авто. А также о стоимости воды в текущем месяце.