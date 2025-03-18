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Одесчина заняла третье место по выплате налогов на элитные авто

18 марта 2025 20:25
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Одесская область на третьем месте по выплате налогов на элитные авто
Авто на дороге. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Одесская область оказалась на третьем месте по уплате налогов на элитные автомобили. Опережают наш регион только Киев и Днепропетровщина.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

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Владельцы дорогих иномарок нашего региона перечислили в бюджет 18,8 миллионов гривен. На первом месте по уплате налогов на дорогие авто оказался Киев (62,2 млн грн), а на втором — Днепропетровская область (21,2 млн грн).

Другие регионы

Всего в течение 2024-го автовладельцы уплатили около 220 млн грн налога, что на 37% больше, чем в 2023 году. Большинство плательщиков — физлица. 7193 человека перечислили в бюджет 136,2 млн грн, а три тысячи юридических лиц — 83,5 млн грн. Добавим, транспортный налог имеют владельцы авто, выпущенных не более пяти лет назад, стоимостью не менее трех миллионов гривен. За каждую машину они обязаны внести в казну 25 тыс. грн.

Напомним, недавно мы писали о ситуации на дорогах и выездах из Одесской области. А также о том, сколько выделят на восстановление транспортной инфраструктуры региона.

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