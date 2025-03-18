Затори на Одещині на виїздах за кордон

Затор біля КПП в Рені. Фото: скриншот

У вівторок, 18 березня, на трасі Одеса — Рені спостерігаються значні затори, а на прикордонних пунктах пропуску в бік Молдови збираються черги. Спостерігаються невеличкі тягнучки і дорогою на Румунію.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування сягає близько години. Окрім цього, спостерігаються невеликі скупчення машин у межах Сарати та в селі Холмське. Біля пункту пропуску "Орлівка" наразі черг немає, як і поблизу каналу Кофа.

Біля каналу Кофа заторів немає. Фото: скриншот

Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є невеликий затор перед КПП. Ділянка до пункту "Старокозаче — Тудора" на цей час також перенавантажена. А на пункті пропуску "Рені — Джурджулешть" фіксують кілометрові черги — за даними сервісу, простояти в тягнучці доведеться кілька годин.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ремонт проблемної дороги на Одещині. А також про те, скільки виділять на відновлення транспортної інфраструктури регіону.