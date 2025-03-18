Пробки в Одесской области на выездах за границу

Пробка возле КПП в Рени. Фото: скриншот

Во вторник, 18 марта, на трассе Одесса — Рени наблюдаются значительные пробки, а на пограничных пунктах пропуска в сторону Молдовы собираются очереди. Наблюдаются небольшие тянучки и по дороге на Румынию.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания достигает около часа. Кроме этого, наблюдаются небольшие скопления машин в пределах Сараты и в селе Холмское. Возле пункта пропуска "Орловка" пока очередей нет, как и вблизи канала Кофа.

Возле канала Кофа пробок нет. Фото: скриншот

Пробки в Молдову

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть небольшая пробка перед КПП. Участок до пункта "Староказачье — Тудора" в настоящее время также перегружен. А на пункте пропуска "Рени — Джурджулешть" фиксируют километровые очереди — по данным сервиса, простоять в тянучке придется несколько часов.

Пробки на Паланке. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о ремонте проблемной дороги в Одесской области. А также о том, сколько выделят на восстановление транспортной инфраструктуры региона.