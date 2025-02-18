Понад 181 мільйон гривень на дороги Одеської області — подробиці

Траса Одеса — Рені. Фото ілюстративне: rds

Кабінет Міністрів затвердив порядок використання бюджетних коштів на розвиток та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році. Згідно з яким на капітальний ремонт проїжджих частин Одещини витратять 181,8 мільйона гривень.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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На що підуть гроші

Зокрема, на цю суму планують привести в належний стан трасу Ізмаїл — Кілія — Вилкове. Загалом по Україні поточного року планують витратити на автомобільні дороги 12,6 мільярда гривень. Крім того, уряд затвердив перелік об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту шляхопроводів загального користування. Головним розпорядником коштів буде Держагентство відновлення. Також на виділені гроші планують розбудувати пункти пропуску через кордон за програмою Європейського Союзу "Механізм Сполучення Європи".

Нагадаємо, нещодавно ми писали про будівництво траси Миколаїв — Одеса. А також про 100 мільйонів на дороги нашого міста.