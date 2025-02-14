Трасса Николаев-Одесса - когда построят

Асфальтированная трасса. Фото иллюстративное: Информатор

Южные корейцы могут построить трассу Николаев-Одесса. Стороны уже ведут переговоры, однако реализация планов зависит от завершения войны.

Об этом Виталий Ким сообщил журнлистам Укринформ.

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Речь идет о строительстве четырехполосной трассы на Одессу из Николаева. Реализовать проект готова южно-корейская компания, которая сейчас ведет переговоры с чиновниками области. Будущий путепровод значительно улучшит логистику региона, однако иностранцы не готовы заниматься его возведением пока не завершится война.

Будущая трасса Николаев-Одесса. Фото: Лиманское агентство новостей

Стратегическая дорога

Трасса Николаев-Одесса в начале войны была единственной дорогой, которая соединяла два региона. Именно по ней провозилась гуманитарная помощь в прифронтовые участки Николаевщины, а оттуда эвакуировались украинцы, которые спасались от многочисленных обстрелов со стороны РФ.

Напомним, недавно мы писали о мусороперерабатывающем заводе в Одессе. А также об укреплении аэродрома под Севастополем.