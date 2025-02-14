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Компанія з Південної Кореї збудує трасу Одеса-Миколаїв

14 лютого 2025 12:50
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Траса Миколаїв-Одеса - коли збудують
Асфальтована траса. Фото ілюстративне: Інформатор
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Південні корейці можуть побудувати трасу Миколаїв-Одеса. Сторони вже ведуть переговори, проте реалізація планів залежить від завершення війни.

Про це Віталій Кім повідомив журнлістам Укрінформ.

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Йдеться про будівництво чотирисмугової траси на Одесу із Миколаїва. Реалізувати проєкт готова південно-корейська компанія, яка наразі веде перемовини з чиновниками області. Майбутній шляхопровід значно покращить логістику регіона, проте іноземці не готові займатися його зведення доки не завершиться війна. 

Нова траса Миколаїв-Одеса — Південна Корея допомагатиме - фото 1
Майбутня траса Миколаїв-Одеса. Фото: Лиманська агенція новин

Стратегічна дорога

Траса Миколаїв-Одеса на початку війни була єдиною дорогою, що єднала ці два регіони. Саме нею провозилася гуманітарна допомога до прифронтових ділянок Миколаївщини, а звідти евакуювались українці, які рятувалися від чисельних обстрілів з боку РФ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про сміттєпереробний завод в Одесі, а також про укріплення аеродрому під Севастополем.

Одеса Миколаїв Миколаївська область Віталій Кім Новини Одеси
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