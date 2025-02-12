Для мусороперерабатывающего завода не хватает места в Одессе — ОВА

Мусорная свалка, Дальницкие карьеры Фото: Думская

Одесский горсовет не предоставил информацию о месте расположения мусороперерабатывающего завода. А грантовый проект, который отозвала Швеция, предусматривал лишь консультативные услуги.

Об этом Новини.LIVE сообщила директор департамента экологии и природных ресурсов ОГА Ирина Шатохина.

Читайте также:

Горсовет не предложил место

В Военной администрации говорят, что строительство такого предприятия невозможно, пока нет регионального плана по управлению отходами. Его разрабатывают с 2023-го, он даже успел пройти процедуру экологической оценки, но его еще не утвердили. Зато он предусматривает возведение мусороперерабатывающих заводов в Авангарде, Южном, Арцизе, на территориях Малоховского и Сафьяновского сельских советов, а также в Подольске. Кроме того, чиновники ОВА просили предоставить информацию о территории города, где планируют построить такое предприятие. Однако представители мэрии так ее не предоставили.

"Нужно иметь место его размещения. Мы просчитывали все места размещения — эта территория должна иметь 7-8 гектаров и минимум 500 метров должна быть санитарно-защитная зона такого объекта", — говорит Ирина Шатохина.

Директор департамента экологии и природных ресурсов ОВА Ирина Шатохина. Фото: Новини.LIVE

Швейцарский проект

Как отмечают в ОВА, Швейцарский проект предусматривал только предоставление консультации специалистов. О деньгах там речь не шла. Более того, документы, которые якобы должны были предоставить областные чиновники, никто не спрашивал. Поэтому заявления о якобы строительстве мусороперерабатывающего завода в Одессе были преждевременными.

Напомним, недавно мы писали о строительстве мусороперерабатывающего завода во Львове. А также о миссии ЮНЕСКО в Одессе.