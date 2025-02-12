Для сміттєпереробного заводу бракує міста в Одесі - ОВА

Мусорне звалище, Дальницькі кар'єри Фото: Думська

Одеська міськрада не надала інформацію щодо місця розташування сміттєпереробного заводу. А грантовий проєкт, який відізвала Швеція передбачав лише консультативні послуги.

Про це Новини.LIVE повідомила директор департаменту екології і природних ресурсів ОВА Ірина Шатохіна.

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У Військовій адміністрації кажуть, що будівництво такого підприємства неможливе, поки немає регіонального плану з управління відходами. Його розробляють з 2023-го, він навіть встиг пройти процедуру екологічної оцінки, але його ще не затвердили. Проте він передбачає зведення сміттєпереробних заводів в Авангарді, Південному, Арцизі, на територіях Малохівської та Саф'янівської сільських рад, а також у Подольську. Крім того, чиновники ОВА просили надати інформацію щодо території міста, де планують збудувати таке підприємство. Проте представники мерії так її не надали.

"Потрібно мати місце його розміщення. Ми прораховували усі місця розміщення — ця територія повинна мати 7-8 гектарів і мінімум 500 метрів повинна бути санітарно-захисна зона такого об'єкту", — каже Ірина Шатохіна.

Директор департаменту екології і природних ресурсів ОВА Ірина Шатохіна. Фото: Новини.LIVE

Швейцарський проєкт

Як зазначають в ОВА, Швейцарський проект передбачав лише надання консультації спеціалістів. Про гроші там не йшлося. Більше того, документи, які нібито мали надати обласні чиновники, ніхто не запитував. Тож заяви про нібито будівництво сміттєпереробного заводу в Одесі були передчасними.

Наадаємо, нещодавно ми писали про будівництво сміттєпереробного заводу у Львові. А також про місію ЮНЕСКО в Одесі.