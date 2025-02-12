Цели визита ЮНЕСКО в Одессу

Встреча с миссией в мэрии. Фото: Одесский городской совет

В Одессу прибыла сегодня совместная миссия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и ИКОМОС. Эта мониторинговая группа должна была приехать еще в 2023 году, однако из-за высокой интенсивности обстрелов официальный визит решили перенести.

Об этом сообщает официальный сайт города.

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Цели визита в Одессу

Миссия ЮНЕСКО и ИКОМОСа прибыла чтобы собрать необходимую информацию и вместе с местными властями решить, как сохранить исторический центр Одессы от всех типов угроз. В частности, будут определены атрибуты универсальной ценности, факторы и проблемы сохранения объектов, методы их охраны и управления ими. Как было отмечено во время встречи, иногда они вызваны войной, а в ряде случаев — следствие эмоций и политических факторов.

"Одесса была внесена в ЮНЕСКО как мультикультурный город и во время этого решения был разговор с представителями украинской власти о том, чтобы не вносились никакие изменения в это место, которое относится к всемирному наследию",— говорит Берта де Санкристобаль, руководитель отдела Европы и Северной Америки Центра всемирного наследия ЮНЕСКО.

Миссия ЮНЕСКО возле памятника Пушкину. Фото: Одесский городской совет

Напомним, недавно мы писали о том, что Трамп рассматривает Одессу как потенциальный город для инвестиций. А также о новых подробностях истории с мусороперерабатывающим заводом.