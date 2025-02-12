Цілі візиту ЮНЕСКО до Одеси

Зустріч із місією в мерії. Фото: Одеська міська рада

До Одеси прибула сьогодні спільна місія Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та ІКОМОС. Ця моніторингова група мала приїхати ще у 2023 році, проте через високу інтенсивність обстрілів офіційний візит вирішили перенести.

Про це повідомляє офіційний сайт міста.

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Місія ЮНЕСКО та ІКОМОСа прибула щоб зібрати необхідну інформацію та разом із місцевою владою вирішити, як зберегти історичний центр Одеси від усіх типів загроз. Зокрема, будуть визначені атрибути універсальної цінності, фактори і проблеми збереження обʼєктів, методи їх охорони та управління ними. Як було зазначено під час зустрічі, подекуди вони спричинені війною, а у ряді випадків — наслідок емоцій та політичних факторів.

"Одеса була внесена до ЮНЕСКО як мультикультурне місто і під час цього рішення була розмова з представниками української влади щодо того щоб не вносилися жодні зміни до цього місця, яке відноситься до всесвітньої спадщини", — каже керівниця відділу Європи та Північної Америки Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Берта де Санкрістобаль.

Місія ЮНЕСКО біля пам'ятника Пушкіну. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Трамп розглядає Одесу як потенційне місто для інвестицій. А також про нові подробиці історії зі сміттєпереробним заводом.

