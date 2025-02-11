Версія ОДА щодо сміттєпереробного заводу в Одесі

Сміттєпереробний завод. Фото ілюстративне: Конкурент

У ЗМІ продовжується обговорення щодо втраченого фінансування від Швеції на будівництво сміттєпереробного заводу. Проте в Обласній Державній адміністрації заявили, що іноземні інвестори не планували вкладати кошти у будівництво такого підприємства.

Про це повідомила Одеська обласна державна адміністрація.

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Версія Облдержадміністрації

Як кажуть в Обласній державній адміністрації, міською радою жодного разу не було надано пропозицію з бажаного формування на території міста будь-якої інфраструктури з управління відходами. Облдержадміністрація неодноразово просила надати інформацію, яку необхідно включити до Регіонального плану управління відходами в Одеській області до 2030 року, а саме: про місця запланованого територіальною громадою розташування об’єктів оброблення відходів (заводів) та їх технічних характеристик (потужностей та зон кластерного охоплення послугами). Проте міськрада нібито не надавала відповідей.

Нагадаю, ми писали про т, як у міськраді пояснюють відмову шведів надавати грант на будівництво заводу. А також про звернення депутатів ОМР до Олега Кіпера з цього приводу.

