Шведы не дадут деньги на переработку мусора

Дальницкие карьеры под Одессой. Фото: Южный дозор

Одесса — один из четырех городов Украины, который принимает участие в грантовом проекте Швеции по формированию единой системы переработки отходов. Однако иностранные инвесторы отказали нам в финансировании из-за несогласованности с местной Военной областной администрацией.

Об этом шла речь на профильной комиссии Одесского городского совета.

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Что планируют делать

К инициативе по переработке мусора должны были присоединиться Фонтанская, Усатовская, Черноморская, Великодолинская, Беляевская, Нерубайская и Авангардовская громады области. Однако недавно депутаты получили письмо от шведов с отказом финансирования.

"31 января получили письмо от наших шведских партнеров, в котором они отметили, что после детального анализа ситуации пришли к выводу, что на данном этапе отсутствует согласованное взаимодействие между Одесской громадой и Одесской военной государственной администрацией для участия в программе, в связи с чем нас исключают", — говорят в департаменте.

В департаменте подготовили письмо на имя главы Одесской Военной Администрации Олега Кипера, чтобы согласовать недоразумения и все же попытаться вернуться к шведской программе.

Напомню, недавно мы писали о средствах на восстановление Бристоля. А также о том, как ООН будет предоставлять деньги на горячие обеды в школах Одесской области.