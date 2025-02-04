Шведи не дадуть гроші на переробку сміття

Дальницькі кар'єри під Одесою. Фото: Південний дозор

Одеса — одне з чотирьох міст України, яке приймала участь у грантовому проєкті Швеції щодо формування єдиної системи переробки відходів. Проте іноземні інвестори відмовили нам у фінансуванні через неузгодженість із місцевою Військовою обласною адміністрацією.

Про це йшлося на профільній комісії Одеської міської ради.

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До ініціативи щодо переробки сміття мали долучитися Фонтанська, Усатівська, Чорноморська, Великодолінська, Біляївська, Нерубайська та Авангардівська громади області. Проте нещодавно депутати отримали лист від шведів із відмовою фінансування.

"31 січня отримали лист від наших шведських партнерів, у якому вони зазначили, що після детального аналізу ситуації дійшли висновку, що на даному етапі відсутня узгоджена взаємодія між Одеською громадою та Одеською військовою державною адміністрацією для участі у програмі, у зв'язку з чим нас виключають" — каже Леонід Гребенюк, директор департаменту міського господарства Одеської міськради.

У департаменті підготували лист на ім'я голови Одеської Військової Адміністрації Олега Кіпера, щоб узгодити непорозуміння і все ж таки спробувати повернутися до шведської програми.

Нагадаю, нещодавно ми писали про кошти на відновлення Брістолю. А також про те як ООН буде надавати гроші на гарячі обіди в школах Одещини.