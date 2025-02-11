Версия ОГА относительно мусороперерабатывающего завода в Одессе

Мусороперерабатывающий завод. Фото иллюстративное: Конкурент

В СМИ продолжается обсуждение относительно потерянного финансирования от Швеции на строительство мусороперерабатывающего завода. Однако в Областной Государственной администрации заявили, что иностранные инвесторы не планировали вкладывать средства в строительство такого предприятия.

Об этом сообщила Одесская областная государственная администрация.

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Версия Облгосадминистрации

Как говорят в Областной государственной администрации, городским советом ни разу не было предоставлено предложение по желательному формированию на территории города какой-либо инфраструктуры по управлению отходами. Облгосадминистрация неоднократно просила предоставить информацию, которую необходимо включить в Региональный план управления отходами в Одесской области до 2030 года, а именно: о местах запланированного территориальной громадой расположения объектов обработки отходов (заводов) и их технических характеристик (мощностей и зон кластерного охвата услугами). Однако горсовет якобы не давал ответов.

Напомню, мы писали о том, как в горсовете объясняют отказ шведов предоставлять грант на строительство завода. А также об обращении депутатов ОГС к Олегу Киперу по этому поводу.