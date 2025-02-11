Версия ОГА относительно мусороперерабатывающего завода в Одессе

Мусороперерабатывающий завод в Одессе не планировался, — ОГА
В СМИ продолжается обсуждение относительно потерянного финансирования от Швеции на строительство мусороперерабатывающего завода. Однако в Областной Государственной администрации заявили, что иностранные инвесторы не планировали вкладывать средства в строительство такого предприятия.
Об этом сообщила Одесская областная государственная администрация.
Версия Облгосадминистрации
Как говорят в Областной государственной администрации, городским советом ни разу не было предоставлено предложение по желательному формированию на территории города какой-либо инфраструктуры по управлению отходами. Облгосадминистрация неоднократно просила предоставить информацию, которую необходимо включить в Региональный план управления отходами в Одесской области до 2030 года, а именно: о местах запланированного территориальной громадой расположения объектов обработки отходов (заводов) и их технических характеристик (мощностей и зон кластерного охвата услугами). Однако горсовет якобы не давал ответов.
Напомню, мы писали о том, как в горсовете объясняют отказ шведов предоставлять грант на строительство завода. А также об обращении депутатов ОГС к Олегу Киперу по этому поводу.
Читайте Новини.LIVE!