Президент США розглядає Одесу як інвестиційно привабливе місто

Дерибасівська вулиця в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Американський президент вважає Україну перспективним місцем для розвитку нерухомості. Зокрема, зазначивши, що хороші перспективи несе Одеса. Порт та туризм — саме те, що може зацікавити американських інвесторів після закінчення війни. Проте залишається питання: чи зможе регіон втримати великих міжнародних партнерів?

Про це журналістам Новини.LIVE розповів політолог Михайло Шабанов.

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Одеса приваблює

Одеса справді є привабливим регіоном як для Європи, так і для США. Після війни вона може стати ключовою точкою для іноземних інвестицій. Як тільки Трамп звернув увагу на цей потенціал, тема одразу почала активно обговорюватися в інформаційному просторі.

“В Одесі дійсно американці й Трамп безпосередньо бачать перспективний регіон. Тобто знову ж таки порти, туризм може гарантувати входження американської компанії. Потенційно після мирної угоди чи замороження війни можливий приплив інвестицій. Але американські компанії — це все ж таки потужні гравці. І наскільки ми зможемо зберегти інтереси наших європейських партнерів й власні інтереси та баланс в межах Одеського регіону? Тому що дійсно Одеса є привабливим містом як для Європи, так і для Америки”, — каже політолог Михайло Шабанов.

Політолог Михайло Шабанов. Фото: Новини.LIVE

Стратегічне значення

Проте Одеса цікава не лише як місто. Її область та навіть окремі стратегічні території, такі як острів Зміїний, можуть також зацікавити американських інвесторів. Географічне розташування регіону дає доступ до Чорного моря та Європи, що робить його важливим вузлом міжнародної торгівлі.

“Є конкретний економічний інтерес і є суто стратегічний інтерес. А саме Одеса — як стратегічне місто на Чорному морі. Власне кажучи, тобто й Одеська область зокрема, й острів Зміїний — це все стратегічні позиції, які важливі для Сполучених Штатів і для Трампа як геополітичного гравця”, — зазначив експерт.

Одеса дійсно має значний потенціал для залучення американських інвестицій, особливо у сферу портової логістики та туризму. Проте майбутнє цього процесу залежить від стабільності в регіоні, політичних рішень США та України. А також здатності української влади створити сприятливі умови для міжнародного бізнесу.

Раніше ми писали про пропозиції Трампа щодо України. А також про Британську розвідку біля берегів Одещини.