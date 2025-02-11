Трамп хоче отримати природні ресурси України – які ризики

Дональд Трамп вирішує питання. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Уклавши угоду з Україною, Американський президент прагне домовитися про доступ до стратегічно важливих ресурсів нашої країни. Адже ці метали широко застосовуються у високотехнологічному виробництві, зокрема для створення смартфонів, комп'ютерів, медичного обладнання тощо. Однак наразі Україна не має можливості повною мірою використовувати ці ресурси. У разі надання американським компаніям дозволу на видобуток корисних копалин Трамп обіцяє військову допомогу та припинення вогню на фронті. Чи справді все так просто як здається на перший погляд чи все ж таки є підводні камені? Що ховається за пропозицією Трампа?

Про це журналістам Новини.LIVE розповів політолог Михайло Шабанов.

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Ресурси заради миру

Україна відкрита до співпраці й раніше пропонувала подібні умови в межах “плану перемоги” восени 2024 року. Для США ці ресурси можуть стати своєрідною компенсацією за надану підтримку у складний воєнний період. Й відмовитися від цієї пропозиції непросто, адже і влада, і народ прагнуть якнайшвидшого встановлення миру.

“Розмови про рідкісноземельні копалини вкладаються у загальний контекст заяв Трампа. Він в першу чергу є бізнесменом який йде своїм шляхом, це людина тиску й скоріш за все буде тиснути на українську сторону. Ми певним чином стоїмо у ситуації безвихіддя, тому що потрібен мир та зупинка війни. Трамп це розуміє, і ми готові йти на поступки”, — зазначив Михайло Шабанов.

Політолог Михайло Шабанов. Фото: Новини.LIVE

Умови для України

Водночас умови можливого договору ще не визначені. Потенційно Україна може отримати вигоду у вигляді інвестицій, однак є ризики, пов’язані з діяльністю іноземних комерційних структур на нашій території. Особливо з огляду на те, що значна частина рідкісноземельних копалин знаходиться на тимчасово окупованих територіях.

“У цьому сенсі як Трамп бачить ситуацію, не зрозуміло, адже потрібно ще дотиснути на Росію. Або він бажає так званих угод, до цих територій між Україною та Росією. Тут не зрозуміло. Трамп залишає після своїх заяв крапки на які, так звані, експерти додумують інформацію”, — відзначив експерт.

Оскільки точного плану співпраці ще не представлено, складно оцінювати ініціативи США. У будь-якому разі до гучних заяв Трампа варто ставитися з обережністю та ретельно продумувати стратегію, щоб Україна ухвалила правильне рішення щодо цієї угоди.

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