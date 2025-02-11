Скільки російських кораблів у морях

Російський військовий корабель. Фото ілюстративне: New voice

Росія продовжує загрожувати безпеці в регіоні, розміщуючи носії крилатих ракет у Чорному морі. Станом на ранок вівторка, 11 лютого, в акваторії на чергуванні зафіксований ракетоносій, який здатен завдати одночасно до чотирьох ударів по Україні.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі знаходиться один ворожий корабель, озброєний крилатими ракетами "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі перебувають п'ять російських кораблів, два з яких є носіями "Калібрів", з можливістю залпу до 22 ракет.

Актуальна інформація. Фото: Військово-морські сили України

Рух Керченською протокою

Протягом останньої доби через Керченську протоку до Чорного моря не пройшло жодного судна. Проте два кораблі в інтересах РФ пройшли нею до Азовського. Крім того, Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх кораблях. Такі дії створюють додаткові ризики для цивільного судноплавства та підвищують напруженість у регіоні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про екстрені відключення через атаку РФ. А також про те, як росіяни влаштовують засідки для ЗСУ.