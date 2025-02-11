Сколько российских кораблей в морях

Российский военный корабль. Фото иллюстративное: New voice

Россия продолжает угрожать безопасности в регионе, размещая носители крылатых ракет в Черном море. По состоянию на утро, 11 февраля, в акватории на дежурстве зафиксирован ракетоноситель, который способен нанести одновременно до четырех ударов по Украине.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море находится один вражеский корабль, вооруженный крылатыми ракетами "Калибр" с общим залпом до 4 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море находятся пять российских кораблей, два из которых являются носителями "Калибров", с возможностью залпа до 22 ракет.

Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы Украины

Движение по Керченскому проливу

В течение последних суток через Керченский пролив в Черное море не прошло ни одного судна. Однако два корабля в интересах РФ прошли по нему в Азовское. Кроме того, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на своих кораблях. Такие действия создают дополнительные риски для гражданского судоходства и повышают напряженность в регионе.

Напомним, недавно мы писали об экстренных отключениях из-за атаки РФ. А также о том, как россияне устраивают засады для ВСУ.