Реформування ТЦК в Одеській міській раді

Депутати на засіданні щодо реформи. Фото: офіційний сайт міста

Відповідно до змін у Постанову КМУ №1487, які вступили в силу 16 січня, облік призовників та резервістів покладається на виконавчі органи сільських, селищних і міських рад. Наразі чиновники оговорюють заходи щодо організації такої роботи та створення нового підрозділу муніципалітету.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

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Новий підрозділ міської ради

В Одесі, згідно з рішенням Кабміну, створять окрему структуру міської ради (1 інспектор на 1000 військовозобов’язаних). Крім того, вже зібрали робочу групу, яка працює над спеціалізованою дорожньою мапою нового підрозділу. Також чиновники хотять звернутися до Кабінету міністрів аби там надали роз’яснення щодо повноважень, строків та виконання нових функцій мерії. До того ж, у зв'язку з реформою, у міськраді планують збільшити чисельність працівників муніципалітету.

Нагадаю, нещодавно ми писали про одесита який двічі проігнорував повістку до ТЦК, а також про судовий позов через військовий квиток.