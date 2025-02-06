Одесит подав до суду на ТЦК

Військовий квиток. Фото ілюстративне: Рівненська обласна державна адміністрація

Одесит подав до суду на відділ ТЦК через видачу нового військового квитка, в якому вже не було відмітки про те, що він є обмежено придатним до служби. Проте суд не задовільнив його позов.

Про це ми дізналися із Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

У старому військовому квитку чоловіка була відмітка про те, що він є непридатним до військової служби у мирний час та обмежено придатний у воєнний. Проте співробітники ТЦК видали йому новий документ, в якому її вже не було. У суді відповідач заявив, що позивач не надав ніяких довідок про стан свого здоров’я, коли знаходився у Центрі комплектування, саме тому в новому квитку він виявився повністю придатним.

Що вирішив суд

Суд не задовільнив позов одесита та не визнав дії ТЦК протиправними. А чоловіка — повністю придатним та підлягаючим мобілізації.

Нагадаю, нащодавно ми нещодавно писали про те, що екскомандира 155-ї бригади Рюмшина залишили під вартою. А також про нацгвардійця, який підпалив три авто ЗСУ.

